Mais de 160 mil trabalhadores ainda não sacaram abono salarial do PIS Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cerca de 160 mil trabalhadores têm direito ao abono salarial do PIS e ainda não realizaram o saque. O último lote foi liberado em 15 de agosto e inclui pessoas nascidas em novembro e dezembro. Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no programa PIS PASEP há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada durante pelo menos 30 dias no ano base de 2022.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.