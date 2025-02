Mais de 100 pessoas foram detidas em confronto antes do clássico Fortaleza x Ceará Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 10/02/2025 - 02h01 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h06 ) twitter

Um confronto generalizado entre torcedores de Fortaleza e Ceará terminou com mais de 100 detidos neste sábado (8). A partida realizada na Arena Castelão pela 5ª rodada do Campeonato Cearense terminou com vitória do Ceará por 2 a 1 para cima do Fortaleza. O Vozão está agora há seis jogos sem perder de seu maior adversário.

