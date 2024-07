Mais de 100 grupos de dança de rua se apresentam no festival Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/07/2024 - 15h02 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h28 ) ‌



O Festival de Dança de Joinville está agitando a cidade com a participação de mais de 100 grupos de dança de rua. Este evento vibrante reúne talentos de diferentes estilos e origens, oferecendo uma plataforma para que os artistas mostrem sua criatividade e habilidade. Com apresentações emocionantes e coreografias impressionantes, o festival destaca o dinamismo e a diversidade da dança de rua. Acompanhe de perto todas as performances e descubra o impacto cultural que esses grupos trazem para o evento.

