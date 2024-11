Mais de 10 milhões de pessoas vivem com sequelas causadas pelo AVC Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 31/10/2024 - 12h25 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com a OMS, um em cada quatro pessoas com mais de 35 anos vai sofrer com a doença. Especialistas alertam para os cuidados com a saúde e atenção a fatores genéticos.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #avc #sequelas #oms #camposdosgoytacazes #genetica #saude #saudepublica

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.