"MAIS CARO DO MUNDO": CASAL BUSCA NA JUSTIÇA UM REMÉDIO PARA AS GÊMEAS

Matéria exibida no dia 21/06/2024

UM CASAL BUSCA NA JUSTIÇA UM REMÉDIO PARA AS FILHAS GÊMEAS, CONSIDERADO O "MAIS CARO DO MUNDO". AS MENINAS TÊM UMA DOENÇA RARA QUE AFETA OS MOVIMENTOS DO CORPO. O RÉMEDIO É AVALIADO EM 8 MILHÕES DE REAIS.

