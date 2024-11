Maíra Cardi se arrepende de mudança no rosto e tenta retirar PMMA 15 anos depois Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 24/11/2024 - 20h54 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h15 ) twitter

Amor novo. Desejo de ter mais filhos. Foi nesse contexto que a influenciadora Maíra Cardi Nigro decidiu buscar ajuda. Ela queria tirar do rosto uma substância aplicada há 15 anos. Trata-se do PMMA (polimetilmetacrilato), uma substância plástica apresentada em gel, usada para preenchimentos. O produto é classificado como uma substância de máximo risco. Algumas entidades, como o Cremesp, são favoráveis ao banimento do material pela Anvisa.

