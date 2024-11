Maíra Cardi arrepende-se da mudança no rosto e tenta retirar PMMA 15 anos depois Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 27/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amor novo. Desejo de ter mais filhos. Foi nesse contexto que a influenciadora Maíra Cardi Nigro decidiu procurar ajuda. Ela queria tirar do rosto uma substância que aplicou há 15 anos. Trata-se do PMMA (polimetilmetacrilato), uma substância plástica apresentada em gel, usada para preenchimentos. O produto é classificado como uma substância de máximo risco. Algumas entidades, como o Cremesp, são favoráveis ao banimento do material pela Anvisa.

#recordeuropa #domingoespetacular #maíracardi

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.