Maior iceberg do mundo pode colidir com ilha britânica

O iceberg A23A, o maior do mundo, está a caminho da ilha britânica Georgia do Sul, uma região vital para a vida selvagem. Com 3.500 km² e um trilhão de toneladas, ele se desprendeu da Antártida em 1986. A possível colisão ameaça bloquear o acesso de pinguins e focas aos locais de alimentação, como ocorreu em 2004 com o iceberg A38. Autoridades monitoram a situação, enquanto cientistas alertam que tais eventos são naturais, mas têm se tornado mais frequentes devido às mudanças climáticas.

