Maior feira de agronegócio do sul do Brasil: Agroponte começa nesta quarta-feira em Criciúma
14/08/2024 - 11h38 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h22 )



Começa em Criciúma a Agroponte, a maior feira de agronegócio e agricultura familiar do sul do Brasil. Este evento de destaque reúne produtores, empresas e especialistas do setor para discutir inovações, tecnologias e oportunidades no campo. A feira promete uma programação rica em exposições, palestras e negócios, atraindo participantes de diversas regiões. Acompanhe ao vivo com a repórter Rachel Schneider os detalhes da programação e as principais atrações desta edição.

