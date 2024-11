Maior bicheiro do Brasil, Rogério Andrade é preso suspeito de mandar matar rival Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/10/2024 - 11h27 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h09 ) twitter

O contraventor Rogério Andrade foi preso no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (29) durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. A detenção ocorreu em seu condomínio na Barra da Tijuca. O mandado é parte das investigações sobre a morte do bicheiro Fernando Iggnacio, em 2020. Fernando foi emboscado por homens armados e era genro de Castor de Andrade. A disputa pelo controle do jogo do bicho está relacionada ao caso. Durante a operação também foi preso um homem que monitorava os passos de Fernando no dia do assassinato.

