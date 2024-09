Maidê Mahl: polícia tenta refazer passos da atriz achada ferida após desaparecer em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/09/2024 - 13h37 (Atualizado em 09/09/2024 - 01h05 ) ‌



A atriz Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias em São Paulo e foi encontrada machucada em um quarto de hotel, está internada no Hospital das Clínicas com estado de saúde grave, mas estável. A modelo chegou ao hospital inconsciente e recebe cuidados multidisciplinares. A polícia investiga o caso. Maidê foi encontrada no hotel na Vila Mariana após a análise do histórico de corridas que indicou que ela havia sido deixada lá por um motorista de aplicativo. O motorista é procurado para prestar depoimento sobre os eventos que ocorreram antes da internação da atriz.

