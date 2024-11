Maiara Coelho acaba de lançar primeiro DVD, Rolê da Coelha, mostrando sua energia contagiante Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 18/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h22 ) twitter

Hoje, temos a honra de receber no programa uma das artistas mais autênticas e talentosas do cenário musical brasileiro: Maiara Coelho. Natural de Palhoça, Santa Catarina, Maiara tem se destacado por sua energia contagiante e seu inegável talento. Com 16 anos de carreira, ela já dividiu palco com gigantes da música, como Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, e Marília Mendonça. Em 2024, a cantora lançou seu primeiro DVD, Rolê da Coelha, que traz ainda mais da sua essência musical. Vai ser um prazer ouvir Maiara falar sobre sua carreira, suas inspirações e este novo trabalho que promete conquistar ainda mais o público.

