Mães protestam por mortes de bebês no Hospital Ruth Cardoso
16/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h26 )



Nesta sexta-feira (16), mães e familiares dos bebês que faleceram esta semana no Hospital Ruth Cardoso realizaram uma manifestação em frente à unidade de saúde. O caso, que chocou a comunidade, resultou no afastamento dos pediatras envolvidos na última terça-feira. A polícia já solicitou os prontuários médicos para investigação e, se for comprovado que os profissionais agiram com imperícia, negligência ou imprudência, eles poderão responder por homicídio culposo. As investigações estão em andamento, e a busca por justiça segue com o apoio das famílias afetadas.

