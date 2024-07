Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Pelo menos seis mães aguardam por uma cirurgia no SUS em crianças com a síndrome do pé torto congênito, em Franca. Preocupadas com os filhos, as mulheres criaram um grupo de conversas para trocar informações e lidar com a espera pelo procedimento, que ainda não tem previsão.

