Mãe relata momentos de pânico após ser sequestrada com as filhas na porta de escola Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/02/2025 - 21h24 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta semana, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, uma família viveu momentos de desespero. "Pensei que a gente ia morrer", relata Danielle Fontalba, empresária. Ela e as duas filhas, de 10 e 12 anos, foram sequestradas na porta de uma escola e ficaram três horas sob a arma de um criminoso. Nesse período, a mãe foi obrigada a sair do carro para tirar dinheiro em caixas eletrônicos. A Guarda Civil Metropolitana localizou o carro e iniciou uma perseguição frenética, com as vítimas ainda no automóvel. Ainda traumatizada com a situação, Danielle falou com o Domingo Espetacular e relatou em detalhes o que viveu ao lado das filhas.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.