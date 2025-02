Mãe luta para recuperar filho levado pelo pai ao Egito sem autorização Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/02/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Karin, uma mãe de São Paulo, enfrenta uma batalha judicial há dois anos para trazer de volta seu filho Adam, que foi levado pelo pai ao Egito sem sua permissão. Mesmo com decisões judiciais favoráveis no Brasil e o nome do ex-marido, Tarek Mohamed, na lista de procurados da Interpol, o retorno de Adam é complicado pelas leis egípcias. Karen já obteve a guarda no Brasil e, atualmente, mora no Egito há cinco meses, dependendo de doações, enquanto acompanha o processo. Ela critica a falta de ação do governo brasileiro e anseia pelo dia em que poderá abraçar seu filho novamente.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.