Mãe impede sequestro da própria filha no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h46 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h03 ) ‌



Uma mulher conseguiu impedir o sequestro da filha perto de uma escola em Nova Iguaçu (RJ). Após colocar a criança no banco de trás do carro, um assaltante entrou no veículo e assumiu a direção. A mãe retirou rapidamente a menina do banco traseiro antes que o criminoso pudesse agir. O ladrão fugiu e ainda não foi identificado. Mãe e filha saíram sem ferimentos.

