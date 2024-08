Mãe heroína salva filhos de incêndio em Araguari | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/08/2024 - 14h57 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h52 ) ‌



Um incêndio de grandes proporções aterrorizou uma família em Araguari, mas graças à rápida ação da mãe, a tragédia foi evitada. A mulher conseguiu salvar os três filhos, com idades entre 1 e 8 anos, de um incêndio que destruiu parte da residência localizada na Rua João Pedro Figueiredo, bairro Maria Eugênia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que se iniciaram em um dos quartos da casa, causando grande quantidade de fumaça. A mãe, demonstrando uma coragem admirável, conseguiu retirar os três filhos e um dos cachorros da casa antes que o fogo se alastrasse. O outro cachorro da família foi encontrado pelos bombeiros em segurança no quintal.

Após controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo e a ventilação do local. A causa do incêndio ainda é desconhecida e está sendo investigada. A mãe sofreu uma queimadura de primeiro grau na mão e tanto ela quanto as crianças inalaram muita fumaça, mas passam bem e estão fora de perigo.

