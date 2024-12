Mãe entra na frente da filha e morre depois de ser baleada por ex-genro Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/12/2024 - 21h40 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h04 ) twitter

Uma mulher morreu após ser baleada pelo ex-genro em Londrina, no norte do Paraná. O crime ocorreu no último sábado (30), quando o homem invadiu a casa da ex-companheira e efetuou um disparo contra a mulher, porém, a mãe da moça entrou na frente e acabou sendo atingida pelo tiro. Cibele de Assis dos Santos, de 45 anos, foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu. Segundo a moça que seria o alvo do ataque, o homem disse que "a próxima seria ela".

