Mãe é presa após criança com paralisia cerebral morrer vítima de maus-tratos em MG

Uma criança de 4 anos morreu vítima de maus-tratos, em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. A mãe e o padrasto do menino, que tinha paralisia cerebral, foram presos. De acordo com a Polícia Militar, foi a própria família quem acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) neste domingo (17), depois da criança não apresentar sinais vitais. O médico do serviço de urgência constatou o óbito. Mas, foi o funcionário da funerária chamada para remover o corpo da criança que observou que o menino estava muito desnutrido e sujo. Além disso, a sonda usada pela criança estava infestada de larvas. Ainda segundo a PM (Polícia Militar), apesar de ter 4 anos, a criança aparentava ter o tamanho de uma criança de pouco mais de um ano. A Polícia Civil vai investigar o caso.

