Mãe e filha são executadas dentro de casa, e tornozeleira eletrônica ajuda a prender suspeito

Em Ponta Grossa (PR), mãe e filha, ambas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, foram executadas a tiros dentro de casa. Durante a investigação, um suspeito disse que a polícia que estava em outro lugar no momento do crime, mas a tornozeleira eletrônica dele revelou o contrário. O enteado do suspeito também foi detido, suspeito de participação no crime.

‌



