Mãe e filha são cercadas por criminosos perto de escola na zona leste de São Paulo

Mãe e filha foram cercadas por criminosos perto de uma escola na zona leste de São Paulo. Imagens de segurança mostram três homens se aproximando do carro. Um dos criminosos apontou uma arma e disparou para o alto, mas mãe e filha saíram ilesas. A cena aconteceu em plena luz do dia, com os assaltantes sem máscaras. Uma moradora, que ouviu os gritos, destacou que a insegurança é constante na área. A polícia informou que a vítima não registrou boletim de ocorrência. Moradores exigem mais policiamento após o incidente.

