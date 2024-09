Mãe e filha escapam por pouco de serem atropeladas por carro desgovernado, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 03/09/2024 - 14h30 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h42 ) ‌



Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante nesta segunda (2) no bairro São Gabriel, em Franca. Enquanto entrava no carro com a filha, uma mulher foi surpreendida por um veículo desgovernado que atingiu um poste e, por pouco, não atropelou as duas.

