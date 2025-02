Mãe denuncia mordidas na filha dentro de creche Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/02/2025 - 14h49 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h07 ) twitter

Uma mãe denunciou uma creche após sua filha, de seis meses, voltar para casa com marcas de mordidas no rosto. O caso aconteceu no primeiro dia da criança na instituição. Segundo a direção da creche, a bebê teria sido mordida por um colega durante o sono. A mãe registrou um boletim de ocorrência e cobra explicações sobre a falta de supervisão.

