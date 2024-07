Mãe denuncia dopagem de filho autista em creche no Rio de Janeiro

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

A mãe de um menino autista, de 2 anos de idade, denuncia que o filho foi dopado na creche. Um exame feito a pedido da família acusou a presença de Zolpidem no corpo do garoto, um medicamento forte, usado no combate à insônia, e não indicado para crianças. O episódio envolvendo a criança na creche não foi o único. Menos de uma semana depois, foi registrado outro caso de violência contra uma criança autista, também em um ambiente escolar. Um menino de 13 anos foi agredido por colegas em uma escola da zona oeste do Rio de Janeiro.

