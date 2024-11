Mãe de suposta filha de Neymar compara Bruna Biancardi a Bruna Marquezine | Momento Venenosa Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 21/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quinta de fofoca por aqui! Gabriella Gáspár, mãe da suposta filha de 10 anos do Neymar, fez provocações à atual dele: Bruna Biancardi. Nas redes sociais, a ex-modelo húngara faz diversas acusações contra Bruna, dizendo que ela é um personagem e que tenta imitar Bruna Marquezine e Amanda Kimberlly, mãe da caçula do jogador. E não para por aí: Gabriella ainda diz, no texto, que a atual do craque faz rivalidade feminina e que impede Neymar de tratar os outros filhos da mesma forma que trata Mavie, filha da Biancardi. Segundo a húngara, tudo isso teria uma explicação. Quer saber qual? No Momento Venenosa desta quinta (21), a nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, te contam tudo sobre esse babado do momento. Vem ver!

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #MomentoVenenosa #FabíolaReipert #BrunaBiancardi #BrunaMarquezine

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.