Mãe de policial é baleada durante assalto a residência em SP

A polícia de São Paulo está à caça de criminosos que invadiram a casa de um policial civil, mantendo sua mãe e irmã como reféns. Durante o sequestro, as vítimas foram obrigadas a realizar transferências via Pix. A irmã conseguiu escapar, mas os invasores balearam a idosa antes de fugirem. O agente não estava em casa no momento do crime. O estado de saúde da idosa ainda não foi divulgado.

