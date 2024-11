Mãe de passageiro de carro de aplicativo morto a tiros pede justiça, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 12/11/2024 - 14h45 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h30 ) twitter

A Polícia Civil continua investigando a morte do passageiro de um carro de aplicativo, na madrugada desta segunda (11), em Ribeirão Preto. Everton Gabriel da Silva, de 20 anos, estava a caminho do bairro Ipiranga quando foi atingido por tiros no banco de trás do carro. A suspeita é de que uma briga de trânsito, minutos antes, possa ter provocado os disparos.

