Mãe de família cai numa emboscada de facção e é executada
18/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h27 )



Ana Alice de Moraes, de 30 anos, foi vítima de uma emboscada de facção, executada e teve o corpo enterrado no interior de São Paulo. Segundo investigações, ela teria uma dívida com amigos, mas não sabia que eles eram ligados ao PCC. Ana saiu de casa para se encontrar com essas pessoas, mas nunca voltou. Um dia depois, a mãe dela começou a receber mensagens a dizer que teria sido morta por traficantes. A polícia realizou uma megaoperação e dois homens foram presos em flagrante. Paralelamente, o assassino, conhecido como "Da Leste", confessou o crime e levou as autoridades até onde o corpo foi enterrado. Ele também denunciou o chefe do crime, que está foragido.

