Mãe de Deolane Bezerra, presa com a filha nesta quarta (4), teria passado mal durante a operação Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 11h45 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A RECORD acompanha uma operação policial contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro que ocorre em diferentes estados do Brasil. Em Recife (PE), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa durante a ação. Ela estava no Recife cumprindo uma agenda de eventos quando foi surpreendida pela polícia na madrugada desta quarta (4). A prisão ocorreu em um apartamento localizado na zona sul da capital pernambucana. Outros 19 mandados de prisão estão sendo cumpridos em Pernambuco e outros estados brasileiros, além de 24 mandados de busca e apreensão. Os ativos financeiros relacionados à operação somam mais de R$ 2 bilhões. Durante a cobertura da operação, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer um dos alvos presos, que seria a mãe da influenciadora. Em São Paulo, um advogado representando Deolane Bezerra esteve presente na delegacia onde um dos carros apreendidos está guardado. Ele acompanhou o cumprimento do mandado relacionado à casa da influenciadora em Barueri. Além do carro avaliado em cerca de R$ 1 milhão, foram apreendidos 10 relógios luxuosos e R$ 300 mil em espécie.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.