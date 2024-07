Mãe acusa negligência médica após desentendimento na unidade de saúde | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/07/2024 - 18h07 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mãe em busca de ajuda médica para sua filha com fortes dores de cabeça e indisposição se viu em um drama que envolveu negligência médica e até mesmo a presença da polícia. Aline, a mãe, relata que sua filha já vinha sofrendo com as dores há pelo menos quatro meses, mas os medicamentos prescritos por outros médicos não estavam mais fazendo efeito.

No dia do ocorrido, Aline levou a filha à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Morumbi, uma das quatro unidades da cidade que oferecem atendimento pediátrico 24 horas por dia. Lá, foram atendidas por uma pediatra. No entanto, Aline afirma que a médica se recusou a solicitar exames para a menina, mesmo diante dos sintomas persistentes e da preocupação da mãe.

A recusa da médica em solicitar exames gerou um desentendimento entre ela e Aline, que culminou na chamada da polícia. Mesmo após a situação tensa, Aline, ainda preocupada com a saúde da filha, a levou para outra UAI, no bairro São Jorge, em busca de um diagnóstico preciso e do tratamento adequado.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ERfpsIffYlI

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6qIbgJGNvgI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zcNqZ4IV92A

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #saúde #negligência

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.