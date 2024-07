Maduro é proclamado presidente da Venezuela pelo Conselho Nacional Eleitoral do país Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/07/2024 - 15h27 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h03 ) ‌



O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou na tarde desta segunda-feira (29) Nicolás Maduro presidente da Venezuela. Pela manhã, o órgão havia colocado Maduro como vencedor das eleições presidenciais realizadas no domingo (28). Segundo o CNE, Maduro obteve 51,2% dos votos, e o principal candidato da oposição, Edmundo González, 44%. O resultado indica uma diferença de 704 mil votos entre os dois candidatos. Com o resultado, Maduro deve permanecer mais seis anos no poder por mais 17 anos no país. Para trazer detalhes sobre o assunto, conversamos com Vladimir Feijó, Analista Internacional e professor de Direito Internacional.

