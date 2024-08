Maduro diz que vai divulgar todas as atas eleitorais Aclr|Do canal Record News no YouTube 31/07/2024 - 22h45 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h06 ) ‌



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, teve um encontro com ministros do Tribunal Supremo de Justiça do país nesta quarta-feira (31). Em seguida, Maduro fez um pronunciamento à imprensa internacional, no qual mencionou que o governo já possui 100% das atas eleitorais e que as apresentará em breve, embora não tenha especificado a data exata.

