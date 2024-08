Maduro alega que X quebrou as próprias regras e suspende rede social por 10 dias no país Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h56 ) ‌



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a suspensão da rede social X - antigo Twitter - no país por um período de 10 dias. Ele acusou Elon Musk, proprietário da plataforma, de infringir as normas estabelecidas pela própria rede. Segundo Maduro, o X foi utilizado para questionar os resultados das eleições e promover discursos de ódio. O presidente declarou ter sido eleito com mais de 50% dos votos, conforme informado pelas autoridades do país.

