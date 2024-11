Madrasta é presa em Gurinhatã suspeita de estuprar enteada de 3 anos | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/10/2024 - 07h39 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h50 ) twitter

Uma jovem de 18 anos foi presa em Gurinhatã acusada de abusar sexualmente da enteada de 3 anos. A prisão que aconteceu na última sexta-feira (18), foi realizada por policiais civis das Delegacias de Santa Vitória e Ituiutaba, após investigações que começaram em abril.

Os fatos vieram à tona quando a vítima, uma menina de apenas três anos, começou a sentir intensas dores na região genital e foi levada a um hospital em Gurinhatã. Durante a consulta médica, a criança revelou a um profissional de saúde que sua madrasta a havia machucado usando uma colher.

A criança, ao ser atendida, também passou por uma avaliação psicológica, onde reiterou sua aversão à madrasta, indicando que não gostava dela. No Hospital São José, em Ituiutaba, os médicos confirmaram o diagnóstico de lesões, incluindo o rompimento do hímen. Assim que o pai da menina soube do ocorrido, ele decidiu terminar seu relacionamento com a jovem.

Veja Mais AQUI:

