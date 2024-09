Maçãs catarinenses ganham certificação local para exportação; carne suína alcança novo recorde Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/09/2024 - 21h12 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h18 ) ‌



As maçãs produzidas em Santa Catarina poderão agora ser inspecionadas e certificadas diretamente no estado antes de serem exportadas, o que promete facilitar o processo e garantir a qualidade dos produtos. Além disso, as exportações brasileiras de carne suína alcançaram o segundo melhor resultado mensal histórico em agosto, com um volume impressionante de 118,1 mil toneladas.

