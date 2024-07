MACARRÃO COM UM TOQUE NORDESTINO 😋 - RENATA ALVES

Aclr |Do canal Canal Renata Alves no YouTube

MACARR√ÉO COM UM TOQUE NORDESTINO ūüėč - RENATA ALVES

Fala, minha gente! Voc√™s sabiam que hoje, 25 de outubro, √© Dia do Macarr√£o? E pra comemorar essa data, eu resolvi fazer um prato delicioso para os meus amigos do Hoje Em Dia. E voc√™s sabem que aqui √© tudo especial, ent√£o minha macarronada vai dar uma passada l√° no nordeste ūüćĚūüĆĶ

INGREDIENTES:

- 1 cebola grande;

- 5 dentes de alho;

- 350g de tomate pelado;

- sal a gosto;

- 400g de carne seca

- espaguete n¬ļ5

E aí? Gostaram dessa receita que mistura tradição italiana com uma pitadinha de tempero nordestino? Então, não esqueçam de comentar aqui embaixo e dar like no vídeo. Beijossss.

