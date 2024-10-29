MABEL DESTACA PRIORIDADES PARA INÍCIO DE MANDATO
Matéria exibida no dia 28/10/2024
O ATUAL PREFEITO DE GOIÂNIA, ROGÉRIO CRUZ, MARCOU PARA AMANHÃ CEDO A PRIMEIRA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO COM O PREFEITO ELEITO, SANDRO MABEL. VAI SER ÀS 11 HORAS NO PAÇO MUNICIPAL. ROGÉRIO CRUZ NOMEOU HOJE QUATRO INDICADOS POR MABEL PARA COMPOR A EQUIPE DE TRANSIÇÃO SÃO ELES, PAULO ORTEGAL, FRANCISCO JÚNIOR, JAIRO BASTOS E EULER MORAES TODOS ESTAVAM NA CAMPANHA. JÁ O SECRETARIADO, SEGUNDO A ASSESSORIA DE MABEL, SERÁ DIVULGADO AOS POUCOS, A PARTIR DO FINAL DE NOVEMBRO.
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