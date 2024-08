Luto no futebol: Juan Izquierdo morre após mal súbito na Libertadores Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 10h55 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional do Uruguai, faleceu aos 27 anos após cinco dias internado em decorrência de uma arritmia cardíaca durante uma partida da Libertadores contra o São Paulo, no Morumbi. O jogador desmaiou em campo no final do jogo e foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Albert Einstein. Infelizmente, o quadro clínico se agravou, e Izquierdo dependia de ventilação mecânica com um estado neurológico crítico, conforme os boletins médicos divulgados.

O falecimento do atleta foi confirmado pelas redes sociais do clube Nacional e gerou uma onda de luto no esporte. Em entrevista, o secretário de Esportes do Uruguai revelou que Izquierdo já havia apresentado uma alteração cardíaca em 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=g3-iGENTsCw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=7aEQZpa_EDo

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=QoJDSIvTIUw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #futebol #luto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.