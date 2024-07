Luto em Florianópolis: vereador Gabrielzinho morre após 21 dias internado

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Morreu nesta segunda-feira (01) o vereador de Florianópolis Gabriel Meurer, conhecido como Gabrielzinho, que estava internado há mais de 20 dias. A cidade está de luto com a perda do jovem político que dedicou sua vida à comunidade. O repórter Paulo Mueller traz as primeiras informações ao vivo, destacando a trajetória de Gabrielzinho, suas contribuições para a cidade e as reações da população e dos colegas vereadores.

