Lutando para sobreviver, filhote rosa é resgatado e está completamente diferente agora #galago

Um pequeno galago, também conhecido como bush baby, foi encontrado sozinho nas ruas de Joanesburgo. Batizado de Pebble, o filhote recebeu cuidados intensivos no Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital e surpreendeu a todos com sua recuperação. Hoje, ele vive com outros galagos, aprendendo e se preparando para uma possível volta à natureza.

