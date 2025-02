Lutador invade padaria, espanca cliente e tira foto da vítima antes de fugir Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 07/02/2025 - 09h16 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h48 ) twitter

Um lutador foi flagrado agredindo um cliente dentro de uma padaria. Após a vítima desmaiar, o suspeito verificou se ela ainda estava viva e tirou uma foto do seu rosto antes de fugir. Com a ajuda das câmeras de segurança, os policiais conseguiram localizar o carro do agressor. Durante o depoimento, o lutador afirmou que cometeu o crime por acreditar ter sido vítima de um golpe que resultou na perda de seu emprego.

