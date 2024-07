Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

LUDMILLA EM CONFUSÃO, CASO DO HUMORISTA EDDY JR. - ESPECIAL DIREITO CONDOMINIAL | #116 PODLegal

Alto contraste

A+

A-

1 - Humorista Eddy Jr. expõe ataque racista de vizinha: ‘Ameaça de morte e calúnias por ser preto’

2 - "Dr., mês passado meu condomínio realizou uma reunião, porém não consegui participar e metade dos meus vizinhos também não. Na reunião, realizaram uma votação na qual decidiram a melhoria do ano. A escolha não foi a melhor, uma vez que a ampliação da garagem seria o mais ideal. Assim, o que podemos fazer para recorrer esta decisão, já que o síndico não me retorna?"

3 - Silvero Pereira sobre confusão em condomínio: "Levar até as últimas consequências"

4 - "Dr., no meu condomínio, a portaria estava enfrentando um grande problema com relação as demandas de encomendas, então resolveram criar um setor na administração das 08h às 18h. Contudo, este horário todos os condôminos estão trabalhando e não conseguem retirar ou revolver suas pendências. Já solicitamos inúmeras trocas de horário para o síndico, mas sem retorno. O que posso fazer?"

Publicidade

5 - A briga que envolve pit bulls, Cauã Reymond e Orochi em condomínio de luxo

6 - "Dr., o parquinho do meu condomínio tem o horário de funcionamento da 08h até às 20h. Contudo, mesmo após os vigias fecharem o parquinho, as crianças invadem e ficam lá até às 23h. O que posso fazer?"

Publicidade

7 - Festa de Ludmilla causa confusão em condomínio de luxo

8 - "Dr., moro no primeiro andar e recebi uma notificação do meu condômino solicitando que eu adequasse minha vestimenta dentro de casa. Gosto de ficar à vontade, então fico de cueca. Mas minha casa fica de frente ao parquinho e piscina do condômino, e muitos vizinhos relataram estar incomodados. O que posso fazer?"

9 - Márcio Garcia arruma briga com vizinho em condomínio de luxo

----------------------------------------------------------------------------

CANAL DE CORTES PODLEGAL

https://www.youtube.com/c/CortesPodle...

INSTAGRAM

@podcastpodlegal

SITE

www.podlegal.com.br

----------------------------------------------------------------------------

Afonso Paciléo

@advcoach

Instagram do Herbie 🐶

@herbie.bulldog

----------------------------------------------------------------------------

PARTICIPANTES

Afonso Paciléo

Izabella Carmargo

Eduarda Chaves

Fernanda Ramos

----------------------------------------------------------------------------

DIREÇÃO: Evandro Rafael | Milena Oliveira

DIREÇÃO TÉCNICA: Milena Oliveira

PRODUZIDO: Smart Ideias e Soluções Digitais

- @smartideiasesolucoes

- www.smartsolucoesdigitais.com.br

PRODUÇÃO: Milena Oliveira, Gabrielly Vitória e Fernando

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.