Lucro do FGTS será distribuído aos trabalhadores até o fim de agosto



Os lucros do FGTS acumulados no ano de 2023 serão repassados aos trabalhadores até o final de agosto de 2024. Este repasse, que ultrapassa o montante de R$ 14 bilhões, promete melhorar consideravelmente a condição financeira de milhões de brasileiros empregados com carteira assinada. A data de pagamento deverá ser definida nesta terça-feira (16).

