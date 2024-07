Aclr |Do canal R7 no YouTube

Lucas Selfie recebe Tiago Dionisio para falar sobre trajetória do humorista | O Grande React

Lucas Selfie recebeu Tiago Dionisio, o último eliminado de A Grande Conquista, em O Grande React. O humorista deu mais detalhes sobre sua trajetória no programa, falando sobre seus aliados e desafetos no jogo, além de comentar suas brigas com o grupo de Thiago Servo. Confira!

#OGrandeReact #AGrandeConquista #TiagoDionisio

