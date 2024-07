Aclr |Do canal R7 no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Lucas Selfie e Ju Nogueira acompanharam as brigas que aconteceram na Mansão após a primeira votação cara a cara. Além disso, a dupla também reagiu à primeira Prova da Virada. Rambo, Baronesa e Bruno disputaram o desafio, que terminou com vitória do humorista. Confira!

#OGrandeReact #AGrandeConquista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.