Aclr |Do canal R7 no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Lucas Selfie e Jorginho assistem e reagem à formação da Zona de Risco quádrupla. Toko, Medrado, Alexandre e Gabriel acabaram sendo os indicados. A dupla de O Grande React opinou sobre as escolhas dos participantes e se divertiu com as confusões que ocorreram no meio da votação. Confira!

#OGrandeReact #AGrandeConquista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.