Aclr |Do canal R7 no YouTube

Lucas Selfie conversa com Faby Monarca sobre sua desistência | O Grande React

Alto contraste

A+

A-

Lucas Selfie recebeu Faby Monarca. Ela falou sobre os motivos de sua desistência do programa, comentou sobre alguns atritos que teve na Mansão e deu mais detalhes sobre sua relação com Thiago Servo. Depois, Selfie conversou com Diego Schueng, especialista em realities. Os dois acompanharam a formação de mais uma Zona de Risco. Confira!

#OGrandeReact #AGrandeConquista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.