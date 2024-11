Lote de ingressos solidários à venda no show da cantora Ana Carolina, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 17/10/2024 - 15h35 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h09 ) twitter

E tem show da cantora Ana Carolina em Ribeirão Preto nesse final de semana, no Multiplan Hall. A apresentação de sábado (19) estará em clima de solidariedade, com um lote especial de ingressos que vão ser vendidos com 40% de desconto, mediante a doação de um litro de leite ou um caixa de aveia por pessoa. Todos os produtos serão doados para a Casa do Vovô.

