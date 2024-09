Lojistas da rua 25 de Março, no centro de SP, têm prejuízo após apagão Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 12h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



A falta de energia elétrica tem afetado os comerciantes da rua 25 de Março, em São Paulo desde o último fim de semana. A situação resultou em lojas fechadas e clientes que não conseguiram realizar compras. Algumas lojas ficaram sem eletricidade por mais de 20 horas. Os comerciantes relataram dificuldades para operar as maquininhas de cartão e atender aos clientes. Cerca de 500 mil pessoas visitam a área diariamente, que é um ponto turístico da capital paulista. A concessionária Enel informou que a energia foi restabelecida às 5h25 desta terça-feira (3) após reparos na rede subterrânea. No entanto, algumas lojas ainda enfrentavam problemas com falta de fase. O apagão do último fim de semana teria sido causado por uma pipa que caiu na rede elétrica e afetou mais de 900 mil domicílios em São Paulo e Guarulhos.

